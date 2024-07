Il 10 agosto torna il Triathlon di Osiglia

Mancano pochi giorni all’appuntamento con il Triathlon Sprint di Osiglia in programma il 10 agosto. Giunto ormai alla sua 24° edizione, questo evento è un must per gli amanti di questa disciplina sportiva e per coloro che vogliono esplorare l'entroterra della Finale Outdoor Region.





La gara si svolgerà come ormai da tradizione nella località di Osiglia, bellissimo borgo immerso nell’entroterra ligure. Un’occasione per gli atleti, accompagnatori e spettatori per godere della natura incontaminata che contraddistingue questo territorio con il suo lago, l’unico della provincia di Savona, i suoi panorami e i sapori autentici delle specialità del luogo.





Il Triathlon di Osiglia propone un percorso che comprende nuoto, ciclismo e corsa e, nonostante sia una competizione di livello “bronze”, accoglie partecipanti di tutte le età e livelli di abilità.





Alessandro Braggio, fondatore della società Triathlon Savona che dal 1990 è sempre attiva nell’organizzazione di eventi sportivi in provincia di Savona, tra cui l’ In3pid Triathlon Offroad Varigotti in programma il 3 novembre 2024, ha raccontato: “Siamo molto orgogliosi di essere giunti alla 24°edizione di questo evento che ogni anno porta ad Osiglia quasi 300 atleti, seppure la nostra organizzazione sia basata sul volontariato e con dirigenti che ancora praticano le multidiscipline da atleti. Osiglia ci ha accolti molti anni fa e ancora oggi per noi è il luogo ideale per organizzare questo evento. Tutto si svolge intorno al centro sportivo Imbarcadero/Bacolla, per cui gli spettatori è facile seguire la gara ma anche godere del lago e della natura che offre questo posto a meno di 30 km dalla costa.

Ad Osiglia si possono praticare tantissime attività outdoor in un contesto tranquillo e rilassato e ci auguriamo che il nostro evento sia da stimolo per molte persone che amano le attività all’aria aperta e la natura per venire a visitare e a vivere questo angolo di paradiso della Finale Outdoor Region.”





Il Triathlon Sprint “Bronze” di Osiglia si svolge su strada e si può partecipare come Singoli e Staffette a 2 e 3 concorrenti.





Questi i dati della competizione:

750 m Swim

17 Km Bike

4,7 Km Run

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla gara visitare il sito www.savonatriathlon.it





Il Triathlon di Osiglia rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati delle multidiscipline che desiderano mettersi alla prova in uno scenario spettacolare. L'evento offre una combinazione perfetta tra sport, natura e scoperta del territorio. Se siete pronti a superarvi e vivere un'esperienza indimenticabile, non perdete il Triathlon di Osiglia!

Preparatevi a indossare il body, a nuotare, a pedalare e a correre verso il traguardo finale!