Calcio, allenatori. Deroga confermata, i tecnici esonerati entro fine anno potranno tornare in panchina

E' stata rinnovata anche per la prossima stagione sportiva la deroga che permetterà agli allenatori esonerati entro il 30 dicembre di poter tornare in panchina nella medesima stagione sportiva.

Un provvedimento che coinvolgerà le squadre iscritte ai campionati dilettantistici e ai club di puro settore giovanile, escluse invece le squadre che operano in pura attività di base.

Ecco la nota

"L’allenatore o allenatrice esonerato prima del 30 dicembre dalla società associata alla Lnd o da società di puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra società della Figc, nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova società partecipi ad un girone o campionato diverso da quello in cui partecipava la società che ha esonerato il tecnico. Tale deroga non opera per gli allenatori o allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base".