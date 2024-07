Calciomercato. Ufficiale, Nicolò Sancinito è un nuovo giocatore del Ravenna

Il sorriso è rimasto quello esibito subito dopo la finale Under 18 vinta con la maglia del Genoa.

E' infatti davvero un bel momento per Nicolò Sancinito che, fresco del titolo di campione d'Italia con i rossoblu, è approdato in prestito in un Ravenna che punta con forza al salto di categoria.

Oggi pomeriggio è arrivata la prima presa di contatto con lo stadio Benelli, per un gruppo di lavoro che si preannuncia ad alto tasso ponentino. Oltre al giovane ingauno i romagnoli hanno infatti tesserato il portiere Fresia, gli ex attaccanti del Vado Di Renzo e Lo Bosco, e dalla Sanremese l'esterno Lordkipanidze.

Gli ingredienti per un campionato d'alta fascia ci sono tutti e anche Nicolò, nel suo percorso di crescita e di apprendimento, vuole esserne protagonista.