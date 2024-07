Calcio, Serie D. La "Bassa" entra nel girone A? Proseguono i rumor sul Piacenza

L'ufficialità dei gironi di Serie D si avrà solamente dopo il check definitivo delle iscrizioni da parte del Consiglio della Lega Nazionale Dilettanti, ma giorno dopo giorno sembrano trovare sempre maggior riscontri le voci sui confini geografici che coinvolgeranno il prossimo girone A.

Esclusa la fusione tra Liguria e Toscana (come avvenuto nell'anno della promozione dell'Albissola), l'area del nord ovest continuerà a rimanere compatta, seppur con sfumature diverse.

L'alta Lombardia, complice la promozione dell'Alcione, dovrebbe tornare del girone B, Varese compreso, mentra la mancata iscrizione dell'Alessandria e la richiesta della Fezzanese di spostarsi nel gruppo E, allargherebbe il perimetro anche alle formazioni della Bassa Padana.

Ci sarebbe quindi la conferma della Vogherese, mentre le novità potrebbero essere l'Oltrepo' (nato dalla fusione del Varzi e del Broni) e il Piacenza. Proprio la possibile presenza dei lupi biancorossi avrebbe fatto storcere il naso a più di un club, dato che, come avvenuto con l'Alcione, un top team entrerebbe nei ranghi del girone A, pur non avendovi mai storicamente partecipato, diminuendo così le potenziali possibilità di promozione dei sodalizi che, per consuetudine, hanno storicamente militato nel raggruppamento..