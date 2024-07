IL PAGELLONE. Legino senza affanni, il guizzo è arrivato dalla Juniores

VOTO 6.5

Ventitre punti nel girone di andata, diciannove in quello di ritorno. Si è concluso per il Legino un campionato che solo sulla carta può definirsi anonimo. I verdeblu pur non avendo picchi eclatanti hanno sempre orbitato nella zona medio alta della classifica, senza però riuscire a portare a compimento quel colpo da playoff ricercato da tanti anni dal sodalizio del presidente Carella.

Il computo totale non può però non superare la sufficienza, tenendo conto dell'ulteriore anno di consolidamento nella categoria e della conquista da parte della Juniores di mister Saccone del titolo regionale. Non a caso molti elementi della formazione giovanile saranno aggregati alla Prima Squadra già dal raduno precampionato.