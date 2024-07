Calcio. L'Imperia si raduna al Ferrando. Buttu scalpita: "Sano carico come una molla, grazie ad Alassio per l'ospitalità"

Era da maggio del 2018, quando sedeva sulla panchina del Finale, che Pietro Buttu non allenava più in Serie D. Dopo aver vinto due campionati di Eccellenza di fila con Albenga e Imperia, ecco l'occasione di tornare a guidare un gruppo in quarta serie, quello nerazzurro.

"Sono carico come una molla. Ho perseverato tanto, è nel mio destino sudarmi e conquistarmi le cose. Certamente questa nuova opportunità di tornare ad allenare in Serie D è stata sudata, se è stata anche meritata non devo essere io a dirlo, casomai gli altri" commenta il tecnico che non vede l'ora di cominciare questa preparazione.

Che l'Imperia farà al "Ferrando" di Alassio: "Voglio ringraziare anche a nome della società la società Alassio, l'amministrazione comunale e la Gesco per ospitarci in una struttura all'avanguardia. Il tempo correva e non avevamo molte alternative, ma siamo riusciti a trovarne una di assoluto livello".

Sarà "nuovo" anche il campo casalingo: i nerazzurri infatti riabbracceranno il pubblico amico del "Ciccione" per le gare interne ufficiali di questa stagione. "È il miglior stadio della Liguria: tornarci sarà un'emozione unica. Avremo una responsabilità doppia davanti ai nostri sostenitori" commenta l'allenatore dell'Imperia.

La rosa che inizierà la preparazione è stata allestita in sinergia tra Buttu, il suo staff, il direttore generale Scuffi e la società: "Abbiamo cercato di mantenere gran parte del gruppo che ha trionfato lo scorso anno, e ci siamo messi al lavoro sul fronte under, visto che ci mancavano alcuni 2005 e 2006. Non possiamo pretendere di avere al 29 di Luglio la rosa completa e finita, anche questa prima parte di allenamenti servirà per fare valutazioni e intervenire ancora nel caso sul mercato. Penso che ci serva ancora un centrale difensivo con esperienza nella categoria".

"Per quanto riguarda il mio staff - conclude Buttu - sono contento che sia stato confermato quasi tutto in blocco. Voglio ringraziare Eros Giglia, preparatore con cui ho vinto gli ultimi due campionati, che ha avuto un'offerta importante dal Genoa e non sarà con noi". E sugli obiettivi stagionali, la strada è tracciata: "Senza ombra di dubbio puntiamo alla salvezza. L'Imperia deve rimanere in Serie D. Da oggi, testa bassa e pedalare".

Domani la LND si esprimerà definitivamente su quelle che saranno le squadre a partecipare al prossimo campionato dilettanti. Tra il 6 e il 7 agosto verranno resi noti i gironi, e tra il 12 e 13 agosto si dovrebbe procedere con la stesura del calendario, per un campionato che inizierà domenica 8 settembre. Il 25 agosto invece, al via la Coppa Italia.