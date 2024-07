Enea Bastianini: biografia, carriera e curiosità sul pilota di Rimini

Le corse e le gare della MotoGp sono molto più interessanti quando si conoscono i campioni e si può legare con loro anche a livello emotivo. Proprio per questo oggi, da appassionati di motori, vogliamo scoprire un po’ di più di un talento italiano come Enea Bastianini che tanto sta facendo sognare i tifosi e che sta scalando le classifiche con tenacia.

Prima di iniziare la lettura della biografia di questo campione vogliamo dare un piccolo consiglio: per chi volesse rimanere informato sulle sue imprese e sulle prestazioni dei rivali e compagni di sport il sito Motosprint è sempre ben aggiornato.

Gli esordi di Enea Bastianini

Enea Bastianini è un vero e proprio talento che è arrivato con il giusto tocco di classe e spregiudicatezza a correre per il team ufficiale Ducati. Scopriamo insieme allora tutto di questo pilota nato a Rimini il 30 dicembre 1997.

Il campione ha iniziato a correre alle minimoto fin da giovanissimo, una gavetta che lo accomuna a tanti piloti famosi. Bastianini nel 2011 conquista il titolo europeo della MiniGP70 mentre correva già per un team ovvero L’RMU Moto team; come ulteriore dimostrazione di talento Enea ha:

Partecipato alla gara dedicata alle Honda NSF250R;

Conquistato il titolo italiano nel 2012.

Il suo talento è stato evidente quindi fin dal suo esordio in Moto3: nel 2013, è stato un anno cruciale per il giovane pilota. Ha partecipato al CIV Moto3 e contemporaneamente alla Red Bull MotoGP Rookies Cup, dove ha ottenuto due vittorie e un quarto posto nella classifica finale.

Nel 2015, il pilota ha conquistato il terzo posto nel campionato Moto3, migliorando rispetto alla nona posizione ottenuta al suo debutto nella categoria. L'anno successivo, nel 2016, ha sfiorato il titolo mondiale piazzandosi secondo. Il suo trionfo è arrivato nel 2020, quando ha vinto il campionato mondiale Moto2 in sella alla Kalex.

Questo successo gli ha aperto le porte della MotoGP. Enea ha dimostrato di essere un pilota competitivo e costante alla guida della Desmosedici. La squadra ufficiale ha riposto fiducia in lui, soprattutto dopo lo straordinario terzo posto ottenuto nel 2022 con il team Gresini Racing. Sebbene lo scorso anno sia stato sfortunato a causa di diversi infortuni, nel 2024 è tornato a lottare per le posizioni di vertice della classifica.

Alcune curiosità interessanti sul campione

Una curiosità insolita è legata al soprannome di Enea che viene apostrofato come “il Bestia”. Ciò potrebbe far pensare a un pilota mastodontico eppure non è così: il giovane Bastianini pesa 64 kg ed è alto meno di 1.70 e ciò gli permette di avere grande agilità in moto.

Un'altra cosa che pochi sanno è che Bastianini aveva, e ha ancora, uno spiccato talento per i tuffi e da piccolo era considerato una promessa di questo sport tanto da essere allenato da un ex atleta come Alicia Carretero e arrivare a ottenere un secondo posto ai nazionali di categoria 2009 ed essere incluso nel progetto dei giovani azzurri per la nazionale.

Perché allora Bastianini scelse le moto? Questo non è ancora chiaro, tuttavia sebbene fosse talentuoso in entrambi i mondi, voci di corridoio dicono che si sentisse meno giudicato correndo in moto.

Alcune curiosità sulla famiglia di Enea

Tutta la famiglia di Enea abita nella località di Marebello e il padre nonostante il successo del figlio continua a mandare avanti una redditizia attività di commercio ambulante: Emilio Bastianini è particolarmente noto nei mercati della provincia di Rimini.

Per quanto riguarda il lato sentimentale invece Bastianini è da anni impegnato con Alice Ricci che lo supporta e spesso è visibile a bordo pista o nel paddock.