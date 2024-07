Olimpiadi, pranzo con big match nella pallanuoto: il 7bello di Bruni e Nicosia sfida la Croazia

È il remake della finale degli ultimi mondiali (vinta ai rigori dai croati ndr), ma soprattutto una sfida importantissima in chiave qualificazione: Croazia-Italia, in programma alle 12.05 all'Aquatics Centre a Parigi, è il big match della seconda giornata del girone A della pallanuoto maschile ai Giochi Olimpici.

Tra le fila azzurre dovrebbe essere regolarmente disponibile Lorenzo Bruni: il centroboa della Rari Nantes Savona, secondo quanto trapelato, non dovrebbe pagare dazio con un'esclusione all'espulsione per gioco aggressivo ricevuta nel match contro gli Stati Uniti. Il ct Campagna potrà inoltre contare sull'altro alfiere della Rari, il portiere Gianmarco Nicosia, già in vasca per uno scampolo di partita all'esordio complice anche un problema fisico del titolare Marco Del Lungo.