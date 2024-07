Parigi 2024. Chiara Rebagliati avanti col brivido, vittoria allo shoot off contro la malese Zairi

Missione compiuta per Chiara Rebagliati nei trentaduesimi di finale delle Olimpiadi di Parigi

La campionessa savonese ha dovuto però attendere la freccia di spareggio per poter accedere ai sedicesimi sull'Esplanade des Invalides.

Una gara non iniziata al meglio per l'atleta savonese, con la malese Ariana Mohamad Zairi pronta a portarsi sul 3-1 dopo i primi due set. Da qui è partita la rimonta di Chiara, pronta ad aggiudicarsi il terzo e il quarto set con 57 punti raccolti in sei frecce.

Nell'ultima seriela Zairi ha prevalso 29-27, rendendo così necessario lo shoot-off.

Il tiro finale è stato perfetto per l'azzurra, con un bel 10; 9 invece per la rivale.

Chiara tornerà a brevissimo protagonista per i 16° di finale, fissati alle 14:23 contro la romena Madalina Amaistroaie.