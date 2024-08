Calcio, Borghetto. La Prima Categoria non muta le strategia per Edi Perrone: "Orgogliosi, non stravolgeremo il nostro gruppo"

Ce l'ha fatta il Borghetto ad entrare a far parte del gruppo delle ripescate in Prima Categoria.

Un traguardo che ovviamente cambia le prospettive future, regalando al contempo ulteriore valore a quanto costruito nell'ultima stagione.

Un orgoglio che mister Perrone non nasconde, seppur sia arrivato il passaggio dietro alla scrivania.

“Sono ovviamente felice ed orgoglioso. Aver ottenuto un risultato simile con tanti ragazzi del posto, dando anche un'opportunità ai ragazzi del nostri vivaio, ha rappresentato indubbiamente qualcosa di buono. E' chiaro che in primis al sottoscritto avrebbe fatto piacere vincere il campionato, ma in una visione di prospettiva era basilare tornare in Prima Categoria.

Cosa cambia per noi a livello di mercato? Ho parlato con mister Rattalino e ci stiamo confrontando su alcuni nomi. Non stravolgeremo la squadra, la base del gruppo è solida, ma andremo a cercare quei due – tre giocatori che soprattutto nelle partite più delicate possano regalarci un buon livello di esperienza”.