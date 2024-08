Liguria sul tetto del mondo: Alice D’Amato è medaglia d’oro alle Olimpiadi nella ginnastica artistica

Genova sale sul tetto del mondo. Dopo l’argento nella prova a squadre, la genovese Alice D’Amato ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi nella specialità della trave con il punteggio di 14.366. Dietro di lei la cinese Zhou e l’altra italiana, Manila Esposito.

Il suo è stato un esercizio al limite della perfezione all’interno di una finale in cui la campionessa Simone Biles si è autoesclusa dalla corsa per le medaglie con una caduta che, per clamore, ha fatto il giro del mondo. Alice, invece, è stata impeccabile e porta a Genova una medaglia d’oro dal valore inestimabile in una disciplina considerata la regina della ginnastica artistica.