Parigi 2024, il 7bello cade contro la Grecia: non bastano 3 gol di Bruni e il rigore parato da Nicosia

Non è stata la migliore Italia: praticamente sempre sotto in una gara giocata punto a punto (tranne in occasione del parziale 3-2), la squadra di Campagna ha pagato dazio anche alla malasorte come in occasione dell'ultima azione con il palo colpito per ben due volte. Buone le prove dei pallanuotisti della Rari Nantes Savona a disposizione del ct Campagna: tre gol (ma anche tanti colpi incassati, più o meno leciti) per Lorenzo Bruni, altri due tempi di gioco e un rigore parato per Gianmarco Nicosia.