Parigi 2024. Il Settebello chiude la fase a gironi, alle 15:10 la sfida alla Grecia

È l'ultima partita della fase a gironi, quella decisiva per l'assegnazione del primo posto nel Girone A del torneo di pallanuoto maschile: Grecia-Italia, in programma alle 15.10, vale molto sul cammino verso il podio olimpico. Chi chiuderà il girone davanti a tutti conquisterà un accoppiamento più morbido ai quarti di finale e, soprattutto, eviterà di ritrovarsi nella stessa parte di tabellone della forte Spagna già sicura prima del Girone B.

Agli azzurri del ct Campagna, nelle cui fila spiccano i pallanuotisti della Rari Nantes Savona Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia, per strappare il pass con il primato sarà sufficiente non perdere nei tempi regolamentari: anche con un ko ai rigori, infatti, la qualificazione in testa al raggruppamento sarebbe blindata. Si giocherà per la prima volta a La Défense Arena, sede dell'ultimo turno dei gironi e della fase finale.