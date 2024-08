IL PAGELLONE. Finale, imperdonabile rischiare il doppio scivolone

VOTO 4.5

Si potrebbe andare a riprendere gli ultimi due pagelloni e copiarli quasi con la carta carbone per capire quanto le problematiche del Finale appaiano profonde e radicate.

Cinque allenatori nel giro di due anni e soprattutto il rischio tangibile di centrare una doppia clamorosa retrocessione nel giro di un anno solare, con il possibile salto del gambero dall'Eccellenza alla Prima Categoria.

Mezzo voto in più per la reazione che ha avuto la squadra nell'ultimo tratto del campionato, evitando una caduta che avrebbe avuto del clamoroso. L'auspicio per il club giallorossoblu è che l'arrivo di mister Brignoli e un parziale rinnovamento dell'organico possa scuotere un ambiente sopito anche a vantaggio dei prospetti interessanti all'interno della rosa (soprattutto alla vigilia di un torneo di Promozione che si preannuncia tra i più equilibrati degli ultimi anni).