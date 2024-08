Beach Soccer. E' iniziata a Genova la Final Four del Campionato Under 20, ma spazio anche a Play Off e Fase Nazionale della Serie B

Per la prima volta in venti edizioni il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti abbraccia Genova con l’ultimo atto della stagione 2024. Dall’8 al 10 Agosto nel Beach Stadium del Municipio di Levante (Via delle Campanule), nel solco dei valori di Genova Capitale Europea dello Sport 2024, si giocheranno le Final Four della 5^ edizione del Campionato Under 20, i Play Off Promozione e le gare della Fase Nazionale della Serie B. In palio lo Scudetto dei giovani, un posto nella Poule Scudetto 2025 e un altro in quella Promozione sempre del 2025. Sono in programma sedici partite in tutto, quattro il giovedì a partire dalle 17.00, sei il venerdì dalle 14.30 e altre sei il sabato dalle 10.00 con la Finale dell’Under 20 alle 18.30 che sarà trasmessa in diretta da DAZN. Sei partite saranno trasmesse live streaming su youtube LND. Lazio, Happy Car Sambenedettese, Icierre Lamezia e Catania FC si affronteranno in gare ad eliminazione diretta per lo Scudetto Under 20. La Roma, 9^ classificata nella Poule Scudetto, con la 2^, 3^ e 4^ della Promozione Terracina, Naxos e Brancaleone insieme in un unico Girone. La prima classificata si qualifica per la Poule Scudetto 2025. Stesso format per la fase nazionale della Serie B. Sono state inserite in un unico girone le squadre vincenti i Campionato Regionali: Faventia (Emilia Romagna), Pirri (Sardegna), Sakro Crotone (Calabria) e Stella Del Mare (Marche). La prima classificata parteciperà alla prossima Poule Promozione.

Alla conferenza stampa di presentazione della tappa tenutasi nella prestigiosa Sala Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova, sede dell’Amministrazione Comunale, sono intervenuti: Il Presidente e il Vice Presidente Vicario del Cr Liguria LND Giulio Ivaldi (nonché Vice Presidente Area Nord LND) e Giovanni Pampana (quest’ultimo Consigliere del Dipartimento BS LND), il Consigliere della Giunta CONI Liguria Piero Picasso, il Presidente del Genova BS e il Dirigente Paolo Covotta e Cristina Erriu, l’Ambasciatore di Genova Capitale dello Sport 2024, il calciatore professionista Christian Puggioni, il Coordinatore di Genova 2024 Luigi Masnata e il Collaboratore Regionale AIC Alessandro Delucis.

Giulio Ivaldi ha sottolineato l’iniziativa sotto l’aspetto strutturale: “Amministrazione comunale e regionale ci hanno dato un grosso aiuto in generale per sviluppare l’impiantistica che oggi, grazie al sostegno dei privati, completa l’offerta con la realizzazione di questa beach arena. I campi da gioco sono un punto fondamentale per esprimere tutto il valore del movimento dilettantistico: è qui che i ragazzi, oltre l’aspetto agonistico, condividono momenti importanti di socialità”.

Per Giovanni Pampana Genova può diventare un polo di eccellenza del beach soccer: “Finora in Italia esistevano solo due arene stabili dedicate al beach soccer (Napoli e San Benedetto del Tronto) oltre quelle gestite dalla federazione, adesso anche Genova ne ha una tutta sua. E’ un passo importante che aiuterà il calcio sulla sabbia a radicarsi sul territorio e dare più spazio ai giovani atleti che vogliono avvicinarsi a questa disciplina».

«Siamo felici di avere finalmente una nuova casa” – ha aggiunto Paolo Covotta, presidente della Genova BS. “Per l'occasione, vogliamo ringraziare il consiglio comunale e l'assessorato che hanno lavorato con noi in questi anni per poter realizzare un evento di tale portata. Genova 2024 è stata la giusta occasione per portare la beach arena nella nostra città. Questo luogo aggregativo rilancia una zona abbandonata da anni. Vogliamo portare i giovani del quartiere a giocare nel nostro nuovo centro, che diventerà un punto di riferimento per gli sport su sabbia della città”.

Importante il gradimento di Piero Picasso (componente giunta regionale CONI Liguria): “Sono ormai alcuni anni che la Regione ha dato una spinta forte alle attività, quest’anno con il plus di Genova capitale europea dello sport. La città è un punto di riferimento calcistico per tutto il paese, il consolidamento del Genova Beach Soccer ne è una conferma. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso ancora più entusiasmante”.

Presente anche Christian Puggioni (senior consultant per l'organizzazione degli eventi di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 nell'ambito delle discipline calcistiche): “L’amministrazione ha voluto creare qualcosa di tangibile per territorio, facendo qualcosa che mancava e che aggiungesse valore al movimento calcistico. Questo, in sintesi, il senso della beach arena. La presenza della LND sul territorio si dimostra importantissima intervenendo sulla formazione delle persone attraverso lo sport”.

Il Consigliere/Dirigente del Genova BS Cristina Erriu ha ricordato la valenza dell’iniziativa per tutta la comunità: “Ringraziamento doveroso all’Amministrazione cominale che ci ha dato uno spazio per poi andare avanti in questa avventura. Impianto importante per la città che si vuole aprire alle discipline sulla sabbia iniziando proprio dal calcio. Vogliamo lasciare qualcosa ai ragazzi e al quartiere recuperando un’area in disuso”.

Entusiasta Luigi Masnata, Coordinatore di Genova 2024: “Questa tappa nazionale del campionato di Beach Soccer rappresenta tutte le sfaccettature di Genova 2024. La realizzazione di questo impianto è una garanzia per il futuro sportivo della città”.

Gli Assessori allo Sport e Turismo della Città di Genova e della Regione Liguria Alessandria Bianchi e Simona Ferro assenti alla conferenza per improrogabili impegni istituzionali hanno voluto lasciare un messaggio per testimoniare l’apprezzamento e la vicinanza all’iniziativa.

“Con la tappa del Campionato di Serie A di beach soccer registriamo un nuovo debutto per Genova nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport” – ha sottolineato Alessandra Bianchi – “Tre giornate caratterizzate dall’alto tasso agonistico ma anche un’occasione per atleti, staff ed appassionati per visitare la nostra città e la nuova Beach Arena, allestita per questo speciale appuntamento nell’impianto di Campanule. Uno stadio che sarà la casa degli sport di sabbia, esempio di una virtuosa sinergia tra pubblico e privato. Grazie alla Genova Beach Soccer per il suo impegno fondamentale, anche per l'assegnazione della tappa nazionale, che ci ha permesso di incrementare l’offerta di spazi sportivi per le realtà del nostro territorio”.

“La tappa di Genova che presentiamo vedrà in campo squadre di altissimo livello e moltissimi giovani promettenti” – ha dichiarato Simona Ferro – “Complimenti per aver organizzato questo progetto al Genova Beach Soccer che si è occupato anche di realizzare il nuovo campo di via delle Campanule, un impianto davvero bellissimo di cui la città aveva bisogno. Voglio complimentarmi pubblicamente con il presidente Paolo Covotta e con tutta la sua società per aver dato linfa al movimento del beach soccer in Liguria e per essere davvero riusciti a coinvolgere la cittadinanza”.

IL PROGRAMMA GARE

* live streaming su youtube LND

**diretta DAZN

Giovedì 8 Agosto

1^ Giornata Serie B

h: 17.00 Sakro Crotone-Stella Del Mare

h: 18.15 Pirri-Faventia

1^ Giornata Play Off Promozione

h: 19.30 Terracina-Naxos

h: 21.00 Roma-Brancaleone

Venerdì 9 Agosto

2^ Giornata Serie B

h: 14.30 Stella del Mare-Pirri

h: 15.45 Faventia-Sakro Crotone

Semifinali Under 20

h: 17.00 Lazio-Happy Car Sambenedettese*

h: 19.45 Icierre Lamezia-Catania FC*

2^ Giornata Play Off Promozione

h: 18.15 Brancaleone-Terracina*

h: 21.00 Naxos-Roma*

Sabato 10 Agosto

3^ Giornata Serie B

h: 10.00 Sakro Crotone-Pirri

h: 11.15 Stella del Mare-Flaventia

3^ Giornata Play Off Promozione

h: 15.15 Naxos-Brancaleone*

h: 16.45 Roma-Terracina*

Finali Under 20

h: 14.00 3^ e 4^ posto

h: 18.30 1^ e 3^ posto**