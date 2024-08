Calcio. La Pro Vercelli si tiene stretta l'ingauno Gabriel Gaglioti, accordo rinnovato in Primavera 2

Il classe 2007 Gabriel Gaglioti di Albenga ha firmato il nuovo contratto con la società piemontese

Arrivato lo scorso anno, con gol all’esordio, quest’anno giocherà in Primavera 2.

Il suo talento da trequartista non è passato inosservato e la Pro Vercelli, squadra che vanta di 7 scudetti in serie A, anche quest’anno ha rinnovato l'accordo con il giovane attaccante ingauno.