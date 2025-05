Calcio, Carcarese. Obiettivo centrato per il ds Gandolfo: "Un percorso iniziato in Seconda Categoria, abbiamo ancora del margine per crescere"

E' stata una scalata praticamente verticale quella che la Carcarese è riuscita a compiere negli ultimi anni.

Dalle difficoltà in Seconda Categoria fino ad arrivare all'approdo nel massimo campionato ligure, sono state infatti notevoli le soddisfazioni che il ds Gandolfo e tutta la dirigenza biancorossa sono riusciti ad ottenere.

La dedica particolare del dirigente valbormidese è per tutte le persone che nel corso degli anni hanno agito dietro le quinte, regalando un contributo magari non evidente, ma fondamentale per la conquista degli obiettivi carcaresi.