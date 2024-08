FOTONOTIZIA. Mister Frumento e il Bragno al lavoro, ieri sera primo allenamento al "Ponzo"

Ha preso il via ieri sera la stagione del New Bragno agli ordini di mister Ermanno Frumento con i nuovi acqusiti Quinonez, Morielli, Esposito, Palumbo, Ghizzardi, Frumento, oltre ai giovani provenienti dalla Cairese: Gjataj, Bruzzone, Capici, Domeniconi e con la riconferma in blocco del gruppo storico che ha centrato le ultime due salvezze del campionato di Promozione.