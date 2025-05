Calcio, Serie D. La Lavagnese ha scelto il nuovo tecnico, la panchina va a Vincenzo Ranieri

La nota del club:

È con grande entusiasmo che oggi desideriamo condividere una notizia importante per il futuro della nostra Società, Il Presidente Stefano Compagnoni e l'intero Direttivo della U.S.D. Lavagnese 1919, sono lieti di annunciare il profilo di VINCENZO RANIERI come nuovo allenatore della nostra Prima Squadra.

Mister RANIERI, porta con sé una vasta esperienza e una comprovata capacità, nel corso della sua carriera ha dimostrato non solo una profonda conoscenza delle dinamiche di gioco, ma anche una spiccata attitudine nello sviluppo dei talenti e nella creazione di un ambiente di squadra coeso e vincente.

Tra i suoi precedenti incarichi con la Lavagnese in serie D, lo ricordiamo a fianco di Mister Masitto nella stagione 20-21, come secondo di Mister Ruvo nella splendida cavalcata per il ritorno in quarta serie nella stagione stagione 22-23, ancora con Mister Ruvo nella stagione 23-24, per poi prenderne la gestione nel corso del girone di ritorno, senza dimenticare le fortunate e proficue gestioni della Juniores Nazionale, nel girone di ritorno della stagione 21-22 ed in quella appena conclusa 24-25, con un onorevole sesto posto ed una gestione sempre imperniata alla crescita ed al miglioramento del potenziale dei nostri giovani, in questa direzione, VINCENZO RANIERI, manterrà il ruolo di Responsabile della Scuola Calcio.

Crediamo fermamente che la sua visione calcistica, la sua leadership e la sua dedizione si allineino perfettamente con i valori e le ambizioni del nostro club., ci uniamo nel dare il più caloroso benvenuto a VINCENZO RANIERI, come sempre, il supporto di tutti sarà fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono e per raggiungere insieme i nostri obiettivi".