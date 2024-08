Savona, entro l'estate la consegna del progetto esecutivo di rifacimento del fondo sintetico del Ruffinengo

Sono cinque i cantieri, per altrettanti impianti sportivi, che apriranno nei prossimi giorni e che riguarderanno vari interventi di manutenzione straordinaria programmati dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi. Alcuni di questi interventi verranno realizzati durante l'estate e vedranno il loro compimento per l'inizio della stagione agonistica.

Gli interventi che verranno realizzati sono: lavori di rigenerazione del parquet del Palapagnini; asfaltatura dell'area esterna della palestra ex Coni di via Mentana; ripristino del sistema di irrigazione del campo Levratto di Zinola; intervento di manutenzione straordinaria del fondo del Bacigalupo; sostituzione dell'impianto audio della Piscina Zanelli e termine e consegna del progetto esecutivo per il rifacimento del fondo sintetico del Ruffinengo di Legino

Sono invece in fase avanzata i lavori per efficientamento energetico della palestra delle De Amicis che saranno conclusi a breve e quelli per il completamento lavori di copertura della bocciofila di via Famagosta che verranno consegnati tra settembre e ottobre. Sempre nel periodo autunnale avranno il via gli interventi di ristrutturazione del tetto degli spogliatoi del campo Briano di Santuario.

"L'esecuzione di questi lavori fa parte di uno sforzo straordinario che stiamo mettendo in campo per rimettere in piena efficienza i nostri impianti sportivi - dichiara l'assessore allo Sport Francesco Rossello - . E' un evento raro che vengano affidati contemporaneamente così tanti lavori ed è una dimostrazione importante del nostro impegno per invertire una tendenza che negli anni ha visto progressivamente degradarsi il nostro patrimonio impiantistico. Siamo consapevoli che questo elenco soddisfi solo una piccola parte delle esigenze e che nel futuro si dovranno eseguire ancora molti altri lavori. Molti sportivi savonesi non troveranno il loro impianto in questo elenco e gli stessi impianti che ne fanno parte, in qualche caso necessitano di altri lavori. E' nostra intenzione non fermarci qui e proseguire con la cura delle strutture sportive, pur nel limite delle risorse disponibili, con costanza e determinazione."