Parigi 2024. Protesta clamorosa del 7bello, spalle agli arbitri e quattro minuti di totale passività contro la Spagna

Una protesta per ribadire l'indignazione dopo il fattaccio dei quarti di finale contro l'Ungheria. È ancora troppo fresca la ferita per il 7bello del ct Sandro Campagna dopo la sconfitta che ha infranto il sogno olimpico degli azzurri, la dimostrazione è arrivata nelle battute iniziali della semifinale per accedere alla finalina per il quinto posto che la nazionale italiana maschile di pallanuoto ha disputato contro la Spagna.

Bruni, Nicosia e compagni hanno esordito mostrando le spalle ad arbitri e giuria nel momento in cui risuonava l'inno di Mameli. La protesta e poi proseguita con la conquista del primo pallone del match da parte di Condemi, sfortunato protagonista di uno dei più grossi abbagli arbitrali nella storia della pallanuoto (certificato anche dal Management Committee): il ct Campagna ha chiamato timeout con il numero 9 che ha lasciato la vasca di fatto autoespellendosi, una mossa sicuramente più coerente della pilatesca decisione della federazione internazionale che dopo l'ingiusta espulsione contro l'Ungheria lo aveva riabilitato per le ultime gare del torneo olimpico di fatto confermando l'errore degli arbitri costato caro all'Italia.

La mobilitazione polemica della squadra italiana è proseguita con i primi quattro minuti di gioco disputati a ritmi bassissimi e sempre con un uomo disinteressato all'azione: uno in meno per 240 secondi, proprio come accaduto dopo il gol annullato in maniera assurda a Condemi nei quarti di finale, con la Spagna che pur rispettando gli avversari non ha potuto esimersi da mettere a segno tre reti. 11-9 per gli iberici il risultato finale della partita, con l'Italia capace anche dopo lo "sciopero" iniziale di riportarsi ad un solo gol di distanza da Granados e i suoi. Da registrare nel tabellino, per quanto riguarda i giocatori della Rari Nantes Savona, un gol di Bruni e quasi tutta la partita da titolare giocata dal portiere Nicosia.

Sabato 10 agosto, alle 19.35, ultimo impegno parigino per il 7bello: la finalina che assegnerà la settima e l'ottava posizione contro la perdente di Grecia-Australia.