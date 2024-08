Calcio. Si avvicina il match tra Cairese e Imperia, nerazzurri su Scotto e Bosetti

Si avvicina l'esordio ufficiale dell'Imperia nella nuova stagione, col primo impegno in casa della Cairese, il 25 agosto nel primo turno di Coppa. E poi, una settimana dopo, l'esordio in campionato in casa, contro il Ligorna.

"Molto bene l'esordio in casa - commenta mister Pietro Buttu - affronteremo una delle squadre rivelazione delle ultime stagioni di Serie D. Poi in trasferta con l'Oltrepò, e poi arriva il derby con la Sanremese. Contento che arrivi subito, perché è la partita più attesa in assoluto. Io la avrei voluta addirittura alla prima giornata".

Mentre sull'ultimo turno, quello del 4 maggio, che vedrà il tecnico nerazzurro ritornare al "Riva" contro l'Albenga con cui ha vinto l'Eccellenza due anni fa, Buttu rimane cauto: "Sono abituato a pensare al presente, inutile ora ipotizzare qualcosa legato all'ultima giornata, al di là delle sensazioni particolari".

Il calendario del Girone A , pubblicato ieri, ha deciso che il derby di andata con la Sanremese alla terza giornata sarà mercoledì 18 settembre: "Dispiace che una partita così attesa si giochi in infrasettimanale e non di domenica - commenta il direttore generale dell'Imperia Matthew Scuffi. Con Scuffi abbiamo fatto anche il punto sul mercato nerazzurro, tutt'altro che concluso: "Stiamo trattando con il difensore del Fossano, Scotto, e con Bosetti, l'anno scorso in serie B francese ma con un passato importante nelle giovanili transalpine quando era compagno di squadra di Pogba e Kondogbia, senza tralasciare un trascorso nel Nizza in Ligue 1".

Oltre che in entrata, potrebbero esserci dei movimenti in uscita da quello che è il gruppo che attualmente si sta allenando al "Ferrando" di Alassio: "Visto che giocheremo con il portiere over, bisognerà fare spazio ai tre under tra i giocatori di movimento. Questo potrebbe portare a creare delle gerarchie diverse, e alcuni giocatori potrebbero valutare la propria situazione e decidere se continuare con noi o no. Sono giocatori già confermati, quindi nel caso non sarebbe la società a tagliarli fuori" commenta Scuffi.