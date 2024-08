Calciomercato. L'andorese Francesco Berta firma un biennale con il Perugia

Francesco Berta entra a far parte del mondo del calcio professionistico.

Il centrocampista classe 2007 ha infatti firmato con il Perugia.

Berta, che nelle ultime stagioni ha indossato le maglie di Genoa, Albenga e Vado, sarà aggregato alla formazione primavera del team umbro.

Il ragazzo andorese ha già raggiunto i compagni in ritiro, per lui il contratto siglato è di natura biennale.