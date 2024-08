Podismo. Un volto nuovo per il Trail delle Streghe

Sale la febbre per il Trail delle Streghe, la sfida offroad di Noli (SV) che torna in calendario per il prossimo 22 settembre per la sua quarta edizione. La manifestazione di Noli (SV) pur essendo ancora molto giovane è ormai una classica del calendario ligure offroad, uno dei quegli appuntamenti da non perdere anche grazie alla sua proposta agonistica molto variegata. Il percorso principale è di 41 km per 2.250 metri di dislivello, un tracciato sicuramente impegnativo che garantisce a coloro che lo completano 2 punti Itra. Il medio è di 16 km per 1.000 metri, per ci sono i tracciati non competitivi di 9 km per 450 metri e la camminata di 5 km per 300 metri.

Il tracciato lungo cambia quindi profondamente rispetto al passato: fino allo scorso anno, quando vinsero Alberto Canessa (Sisport SSD) e Sara Toloni (Recastello Radici Group) la distanza era infatti di 31 km. Tanti saranno coloro che vorranno scoprire questa novità. Partenza per tutte le gare dal centro di Noli, con la Marathon che scatterà alle 8:30 seguita a distanza di un quarto d’ora l’una dall’altra dalle altre prove fino alla Speed di 9 km e alla camminata che partiranno insieme alle 9:00. Il percorso di gara avrà solo il 10% di asfalto, essendo per il resto su sentieri e sterrate.

Iscrizioni già aperte, anzi profondamente avviate al costo di 40 euro fino al 31 agosto per poi passare a 45. Questo per la Marathon, gli altri tracciati hanno prezzi rispettivamente di 25, 16 e 12 euro. A fine gara premiazione per i primi 5 classificati dei percorsi competitivi. Da notare che già al sabato verrà aperto il villaggio espositivo con test gratuiti di materiale sportivo.

La scelta della località di partenza ha anche un profondo valore turistico: basterà girarsi intorno per ammirare le bellezze di un luogo quasi bloccato nel tempo, con la sua Concattedrale di San Pietro, il medievale palazzo del Comune con la torre civica, la Loggia della Repubblica Nolese. Anche questo ha contribuito al successo del Trail delle Streghe…

Per informazioni: Pol.Nolese Sez.Outdoor. https://www.traildellestreghe.it/