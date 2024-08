Calcio. L'Albissole scalda i motori, 8-3 alla Capriatese in amichevole

Dopo il pareggio contro il Celle Varazze, l'Albissole è tornata in campo allo Stadio Faraggiana per affrontare in amichevole la Capriatese, club che milita nella Prima Categoria piemontese.

I cermaisti si sono imposti addirittura 8-3: tripletta per Mancini, doppietta per Favorito e marcature per Diana, D'Aliesio e Scarfì. In gol per gli ospiti COletti, Piraneo e Maffieri.