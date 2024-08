Calcio. Genova Calcio e Albissole nel ricordo di Guarnieri, sabato l'amichevole "Nel ricordo di Alessandro"

La morte di Alessandro Guarnieri ha scosso l'intero mondo dilettantistico ligure.

Genova Calcio e Albissole hanno colto l'occasione dell'amichevole in programma sabato prossimo, 24 agosto, al Ferrando di Cornigliano, per organizzare una raccolda fondi in memoria di Guarnieri, amico personale del tecnico ceramista Carlo Sarpero e padre di Lronardo, estremo difensore della leva 2008 biancorossa.

L'oblazione sarà di natura volontaria.

Fischio d'inizio alle 18:30.