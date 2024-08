Calcio. Ultimo step bucrocratico compiuto, la Figc approva l'affiliazione del Bardineto

Era una prassi formale, ma anche l'ultimo passaggio burocratico per il ritorno in campo del Bardineto ha ricevuto il via libera.

Il Presidente Federale ha dato l'ok per il ritorno all'interno dei quadri della FIGC del Bardineto. Il semafoto verde nel panorama ligure è arrivato anche per la Marassese e l'Atletico San Teodoro.

Varata anche la fusione tra il Little Club James e il Pra, mentre la Corniglianese 1919 è stata dichiarata inattiva.

Cambio di denominazione infine per La Rabona Calcio Coronata, ribattezzata Robona via dell'Acciaio.