FOTONOTIZIA. Genoa, ecco la firma di mister Alberto Gilardino sul Muretto di Alassio

Era lo scorso 24 aprile quando Alberto Gilardino fece tappa ad Alassio per firmare la propria mattonella da apporre sul Muretto, su iniziativa dei tifosi Beppe Vena e Carlo Geddo.

Da poche ore il nome del tecnico rossoblu campeggia sull'installazione di Piazza della Libertà, ideata nel 1953 dal genio di Gianni Berrino.

Gilardino è il quarto tecnico del Genoa ad essere presente sul Muretto: a fargli compagnia andando in ritroso in ordine temporale ci sono Ballardini, Gasperini e Cosmi.