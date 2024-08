Calcio. Marco Carparelli saluta e ringrazia Sven Goran Eriksson: "Ti devo la carriera da calciatore" (VIDEO)

Era il 13 ottobre del 1996 quando il nome di un giovane attaccante nato a Finale Ligure si affacciò sulle pagine dei quotidiani sportivi nazionali.

Marco Carparelli segnò infatti la sua prima rete nel calcio professionistico con la maglia della Sampdoria nel match perso dai blucerchiati 2-1 a Bologna.

Chi gli diede all'epoca fiducia su Sven Goran Eriksson, scomparso a 76 anni nella giornata odierna.

Ricordando quel giorno, Carparelli ha voluto dedicare un pensiero speciale al suo ex allenatore:

"È a te che devo la mia carriera da calciatore. Era il 96, e sei tu che a 20 anni mi hai fatto “esordire” nel calcio che conta...

28 presenze e 6 goal con la Sampdoria.

Oggi se ne va un pezzo del mio cuore.

Grazie per aver creduto in me, per avermi valorizzato e per avermi fatto giocare con dei veri campioni.

Non ti dimenticherò mai....

Per sempre grato.

Ciao Mister

“ Il tuo piccolo Toro”.

Il primo gol in carriera di Marco Carparelli