Calcio. L'Albenga perde uno dei suoi tifosi più affezionati, stamane le esequie di Angelo "Vittorio" Pesce

Angelo "Vittorio" Pesce in uno scatto dell'Associazione Culturale Orgoglio Ingauno

Si sono svolti stamattina i funerali di Angelo Pesce, conosciuto da tutti all'ombra delle torri di Albenga come Vittorio.

Un tifoso di lungo corso, come testimoniano le 84 primavere alle spalle, scomparso domenica sabato pomeriggio, proprio durante l'amichevole degli ingauni contro il Taggia.

"Vittorio è stato uno di quei tifosi per cui valeva la pena giocare - si legge nel post dell'Associazione Culturale Orgoglio Ingauno - impegnandosi al massimo delle sue possibilità, lui che di partite dell'Albenga ne ha viste a migliaia.

Lascia la moglie Marisa e la figlia Antonella, alla quale mandiamo un grosso abbraccio".