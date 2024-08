Festival des Glaces festeggia 30 anni di gelato: Laura e Mirco: “Siamo cresciuti con Albenga, grazie a tutti”

Spengono 30 candeline e festeggiano con i clienti, albenganesi e avventori storici: Laura Bonelli e Mirco Mastromarino del Festival des Glaces, gelateria ormai storica di Albenga, hanno voluto condividere questo momento di gioia con coloro che li hanno aiutati ad affermarsi e a crescere nel tempo.

“Siamo felici e orgogliosi di questo importante traguardo – spiegano ai microfoni di Savonanews i maestri gelatieri Mastromarino e Bonelli -. Quando abbiamo rilevato il locale, il 13 settembre 1994, eravamo molto giovani ed entrambi venivamo da altre realtà lavorative. Eravamo un po’ due sognatori, con tanta voglia di cambiamento e abbiamo deciso di rilevare l’attività già esistente in viale Italia, a due passi dal mare. Era un bar, ma noi puntammo tutto sulla gelateria, che all’epoca era ancora un’attività prettamente estiva. Anche se non avevamo le idee chiarissime, noi credevamo che potesse funzionare 12 mesi l’anno. Il futuro non ci ha mai spaventato. L’idea era di avviare la gelateria, tenerla qualche anno, rivenderla e poi vedere il da farsi”.

Ma non andò così, evidentemente. Poco più di un mese dopo l’acquisto del locale, l’alluvione storica che mise in ginocchio Albenga colpì pesantemente anche il neonato Festival des Glaces. “Il locale subì conseguenze importanti, andò praticamente distrutto – spiega Mastromarino -. In quel momento scattò un attaccamento che mai avremmo pensato. Dovevamo farcela. Ci indebitammo, ma riuscimmo a rinnovare la storica sede della nostra gelateria e ne uscì un locale nuovo, bello, unico nel suo genere”.

Albenga, sempre attenta e generosa, seppe ricompensare l’impegno dei due giovani che stavano mettendo anima e corpo in quella piccola attività artigianale. “Abbiamo servito almeno cinque generazioni di albenganesi e di turisti storici – aggiunge Bonelli -. Chi con il cono, chi con la coppa di gelato, tutti hanno contribuito al nostro successo e siamo veramente grati a tutti coloro che hanno voluto condividere con noi questo lungo e bellissimo percorso, crescendo con noi”.

Ma qual è il successo che ha portato il Festival des Glaces ad essere tra le gelaterie più conosciute e frequentate della zona, un punto di riferimento in tutto il ponente savonese? È Mastromarino che ce lo spiega: “Tanto impegno, studio continuo e costante, la volontà di evolversi e, imprescindibili, la ricerca e l’impiego delle migliori materie prime. Noi – sottolinea il maestro gelatiere – abbiamo puntato tanto sui prodotti del territorio, per realizzare un gelato distintivo, anche fuori dagli schemi, talvolta, per offrire ai nostri affezionati clienti i classici, ma anche nuove opportunità di gusto. Così il cibo resta tradizione, ma diventa anche esperienza e contribuisce a sviluppare il turismo enogastronomico, ora finalmente valorizzato. Il nostro territorio – conclude -, la nostra Albenga, con tutte le eccellenze che vengono prodotte, merita questa attenzione”.

Ieri sera, 28 agosto, una grande festa quindi con una straordinaria affluenza di persone che hanno voluto essere presenti per festeggiare il traguardo del trentesimo anniversario di apertura. Tra gli altri, anche il sindaco Riccardo Tomatis non ha voluto mancare all’importante appuntamento. “Siamo cresciuti ad Albenga e con Albenga. Siamo felici che anche il primo cittadino abbia voluto onorarci della sua presenza”, conclude Bonelli.

"Voglio fare i miei complimenti a Laura Bonelli e Mirco Mastromarino per il compleanno della loro attività. Sono esempio di serietà e professionalità - ha sottolineato il sindaco ingauno - Offrono un gelato di grande qualità impiegata sia nelle materie prime che nella lavorazione delle stesse. Sono un esempio di come, lavorando bene, si ottengono ottimi risultati cercando sempre di fare passi avanti e innovandosi".

E' agosto, fa caldo, ma il gelato del Festival des Glaces è un'oasi di gustosa freschezza che rende ogni giornata estiva un'esperienza gioiosa. Un piccolo momento di felicità.