Calcio. Aperitivo a tinte rossoblu a Bergeggi, stasera la presentazione del libro "Il Mio Genoa"

E' in calendario questa sera, a Bergeggi, un appuntamento davvero da non perdere per tutti i tifosi del Genoa.

Alle 19:00 il Caletta Bar & Restaurant di Bergeggi ospiterà un vero e proprio happening all'interno del quale sarà presentato il libro "Il Mio Genoa", scritto dal giornalista Gessi Adamoli, un lungo excursus (con prefazione di mister Gian Piero Gasperini) lungo 45 anni tutto in salsa rossoblu.

Alla serata, condotta dal giornalista Pinuccio Brenzini e organizzata in collaborazione con il Genoa Club Savona, parteciperanno vere e proprie figure iconiche del mondo Genoa, come Vincenzo Torrente, Claudio Onofri, Luca De Pra, Ramon Turone e Stefano Capozucca.