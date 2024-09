Calcio. La Coppa Italia di Serie D accende il Ponente, oggi pomeriggio Vado - Sanremese e Albenga - Imperia

Inizia settembre e con l'arrivo del nuovo mese anche il programma del calcio dilettantistico locale inizia a farsi più ricco.

In Coppa Italia di Serie D, dopo la bella affermazione di Cairo Montenotte, l'Imperia torna a incrociare la strada dei team savonesi, in quella che è una delle partite più sentite dell'intero arco regionale: il derby con l'Albenga.

I bianconeri saranno finalmente chiamati a svelare del tutto le carte a livello di organico, seppur quanto emerso sul rettangolo verde, nelle prime uscite in amichevole, non abbia lasciato cattive impressioni. La squadra di Mariotti sembra avere infatti già una buona fisionomia di gioco, in attesa ovviamente dei primi riscontri ufficiali.

I tifosi ingauni avranno modo di ritrovare mister Buttu e tanti di quei giocatori che, due anni fa, sono stati protagonisti di una stagione incredibile, dominando di fatto il torneo di Eccellenza; ma il derby e il derby e indipendentemente dai protagonisti si profilano 90 minuti (più gli eventuali rigori) tutti da gustare.

Cammino al via anche per Vado e Sanremese. I rossoblu non hanno badato a spese, strutturando un organico da prima della classe e non potendo di fatto nascondere le ambizioni di approdo nel calcio dilettantistico, attenzione però all'altra metà campo, per una Sanremese giovane, rinnovata, ma che punta comunque a disputare un campionato d'alta fascia.

Fischio d'inizio alle 15:00 al Riva e alle 16:00 al Chittolina. Webcronaca e livescore su Svsport.it