Calciomerato, Albenga. Esordio ufficiale per Manes, in distinta anche Fratarcangeli, Ndianefo, Di Giulio e Freccero

Mister Mariotti ha di fatto annunciato la possibilità di qualche ulteriore nuovo arrivo all'interno della rosa dell'Albenga, ma la presentazione della distinta prima della partita contro l'Imperia ha permesso a tifosi e addetti ai lavori di conoscere a pieno l'organico bianconero.

Si parte dal difensore centrale ex Vado Alessandro Manes classe 1996, per passare a una buona batteria di giovani.



Si parte da Fabio Fratarcangeli, leva 2006, difensore prelevato dal Città di Anagni, passando per il centrocampista 2006 Ludovic Di Giulio, per arrivare a due giocatori provenienti da realtà professionistiche come Fabio Freccero (2006 ex Under 18 della Sampdoria) e Michael Ndianefo (2005 svincolato dalla Primavera dell'Inter).