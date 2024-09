Calcio, Borgio Verezzi. La reazione di Cordiale al progetto per il nuovo stadio: "Presto parlerò io..."

E' arrivata quasi immediata la dura reazione da parte di Fabio Cordiale, presidente dell'Usd Borgio Verezzi, dopo la manifestazione di interesse presentata all'amministrazione comunale da parte di un gruppo privato per la ristrutturazione dello stadio rossoblu e la creazione di una nuova polisportiva.

"E' necessario che io spieghi a tutti come sono andate le cose - ha dichiarato Cordiale - ad inizio della prossima settimana ci sarà una conferenza stampa dove spiegherà in modo concreto che cosa è avvenuto. Nessuno, in questo modo, avrà più modo di avere dubbi".