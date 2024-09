Trofeo Gian Luigi Corti di Pallavolo S3: il 13 ottobre al PalaCus di Genova la 4° edizione

Si disputerà domenica 13 ottobre al PalaCus di Genova Albaro il Trofeo Gian Luigi Corti di Pallavolo S3. L'evento, promosso dal Comitato Liguria Centro della Federvolley e da Stelle nello Sport, celebra la quarta edizione e inaugura, come per tradizione, a stagione sportiva dei piccoli pallavolisti liguri.

Dopo il successo delle prime edizioni, che hanno incrementato di anno in anno la partecipazione di squadre e bambini, il Trofeo Gian Luigi Corti arriverà quest'anno a 48 squadre con partecipazione anche da fuori Liguria. Appuntamento al PalaCus alle ore 10 e chiusura nel pomeriggio con le premiazioni finali.

Le iscrizioni dovranno pervenire via mail entro il prossimo 24 settembre all’indirizzo liguriacentro@federvolley.it . Il Trofeo Gian Luigi Corti sarà dedicato, come per tradizione, al sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti, straordinaria realtà presieduta dal Prof. Franco Henriquet che assiste malati e famiglie in Hospice e a domicilio. Pertanto, l’iscrizione di 20€ di ogni squadra sarà interamente devoluta in beneficenza. Inoltre, presso le tribune e il punto ristoro ci saranno le volontarie che raccoglieranno le offerte delle famiglie e dei tifosi che vorranno sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti attraverso una donazione libera.

Il Comitato Liguria Centro della Federvolley e Stelle nello Sport hanno voluto dedicare questo evento a Gian Luigi Corti, storico Vicepresidente nazionale FIPAV (1980-1988) e capodelegazione della Nazionale maschile vincitrice della prima storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 nonché giornalista sportivo nazionale.

In campo scenderanno gli Under 12, 4 contro 4 (maschi e femmine) delle classi 2013, 2014 e 2015. Le gare verranno arbitrate da arbitri federali e al termine del torneo verranno premiati tutti gli atleti partecipanti.

Novità di questa edizione 2024 è il Concorso degli Striscioni. Tutte le società potranno preparare uno striscione (di carta o stoffa) in cui esaltare i colori e le emozioni della pallavolo (il proprio logo, la propria mascotte, il proprio slogan, insomma libertà alle emozioni ed idee dei loro giovani!). Gli striscioni verranno esposti al PalaCus nella giornata del 13 ottobre e la Giuria del Comitato Organizzatore selezionerà il più “emozionante” ai cui autori verrà assegnato un bellissimo premio di Stelle nello Sport.