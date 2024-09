Allerta Meteo. Livello arancione su tutta la regione tranne che a Ponente

Come anticipato stamattina, è arrivato puntuale il nuovo aggiornamento Arpal.

L'allerta era attesa e il livello emanato per la giornata di domenica si ferma a giallo sul Ponente per salire ad arancione sul resto dell'intero arco regionale.

La fascia oraria segnalata non impatterà con il programma del calcio dilettantistico ligure, con le gare di Coppa calendarizzate dal tardo pomeriggio.

L'allerta arancione sulle zone B, C, D ed E scatterà infatti a mezzanotte e si concluderà alle 15 di domenica.

Ovviamente sarà necessario monitorare la situazione campo per campo, oltre ed eventuali aggiornamenti che Arpal potrebbe pubblicare nelle prossime ore.

Le previsioni per domenica:

Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE e D orientale dalla notte, con locali grandinate e forti raffiche di vento anche frutto di possibili trombe d'aria. Successivo passaggio frontale dalle ore centrali, con precipitazioni diffuse su tutte le aree di allertamento fino alle ore serali. Possibili cumulate totali localmente molto elevate a fine evento. Venti forti da Sud-Ovest su ABC e crinali di E, specialmente in concomitanza dei fenomeni temporaleschi più intensi.