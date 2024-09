Calcio, Finale. Domani la prima al Borel per Davide Brignoli: "Con la società un piano biennale, Sestrese e Carcarese partono davanti a tutte"

Dopo il brillante 4-1 raccolto in casa dell'Argentina Arma, domani per il Finale arriverà il primo impegno tra le mura del "Felice Borel" contro il Pontelungo.

Per Davide Brignoli sarà l'esordio ufficiale nello stadio giallorosso, in una piazza che nonostante le difficoltà dell'ultimo biennio ha mantenuto un fascino inalterato per l'ex tecnico di Soccer Borghetto e Ceriale.

Mister, riparti da Finale con quali obiettivi?

"C'è tanta voglia di riscatto e percependola ha capito che questa poteva essere la piazza giusta. Parliamo di un club esigente, con una tradizione che poche squadre del ponente possono eguagliare, ma vivo questo aspetto come una sfida stimolante sotto il profilo personale. Il piano è di natura biennale: gettare le base tecniche in questa stagione per alzare l'asticella il prossimo anno".

I principi di gioco resteranno i medesimi?

"Mi sono sempre piaciute le squadre con un'identità propositive, già da quando ero giocatore. Il rispetto dell'avversario è fondamentale, ma non bisogna averne paura. E' chiaro che per creare un tipo di mentalità comune servirà del tempo ma siamo fiduciosi grazie alla rosa che stata costruita in estate".

La sensazione è che ci sia un campionato a due fasce: Carcarese e Sestrese lepri e dietro grande equilibrio.

"Il livello si è abbassato con le promozioni di Praese, CelleVarazze e di una San Francesco che ha saputo disputare una stagione stratosferica. Noi abbiamo affrontato domenica scorsa un'Argentina giovanissima, in attesa di conoscere meglio alcune realtà del genovesato.

Noi siamo nella seconda fascia alle spalle di Sestrese e Carcarese e starà a noi disputare una stagione che possa essere di buon profilo. Il girone A però è sempre complicato, ti permette di guardare in alto, ma se sbagli puoi essere risucchiato nelle sabbie mobili in qualsiasi momento. Starà a noi non ripetere quegli errori che ha commesso il Finale nella passata stagione".