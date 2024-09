Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Iniziano gli ottavi di finale, Pietra, Celle Varazze e S.F. Loano partono in trasferta

Sarà quasi esclusivamente concentrato alle 18:00 il programma degli ottavi di andata di Coppa Italia di Eccellenza.

Una formula snella, che lascerà margini di recupero decisamente stretti in caso di prestazioni non all'altezza nel corso della serata.

Per i club savonesi tre sfide interessanti, pur con orari sfalsati.

Nella finestra delle 18:00 esordio in casa del Molassana per l'ambizioso Pietra Ligure di mister Matteo Cocco, ma anche per Celle Varazze e S.F. Loano l'area di competenza sarà il genovesato.

Nella medesima fascia oraria il Celle Varazze sarà ospite dell'Arenzano, in un match che per ritmi e qualità di gioco può garantire subito spettacolo.

A concludere il programma sarà la San Francesco Loano guidata da Cristian Cattardico, pronta a testarsi contro una delle squadre che maggiormente incuriosisce all'interno del girone: la Genova Calcio di Beppe Maisano.

Il programma completo

Ore 18:00

Angelo Baiardo - Golfoparadisoprorecco

Arenzano - Celle Varazze RINVIATA

Campomorone Sant'Olcese - Serra Riccò

FC Bogliasco - Athletic Alvaro

Molassana - Pietra Ligure

Rivasamba - Praese RINVIATA

Voltrese - Taggia

Ore 20:00

Genova Calcio - San Francesco Loano