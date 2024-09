Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Dopo l'anticipo si va in campo nei sei gironi dell'area ponentina

Sarà davvero ricco e variegato il programma dei gironi ponentini di Coppa Liguria di Prima Categoria.

Dopo il 3-1 tra Quiliano & Valleggia e Spotornese tocca infatti alle altre contendendi scendere in campo.

Nel gruppo A primo confronto diretto tra Ospedaletti e Camporosso, due squadre che probabilmente battaglieranno anche per le zone alte della classifica in campionato.

Le sfide tra vicine di casa proseguiranno nel medio ponente con Golfo Dianese - Andora (gruppo B) per poi spostarci all'ombra del Muretto con Baia Alassio Auxilium - San Filippo Neri Yepp Albenga.

Il girone E avrà coordinate tutte valbormidesi con Cengio - Altarese, per poi tornare in riviera con Speranza Dego (girone F), per chiudere all'Olmo Ferro di Celle Lgure, dove il nuovo Savona di mister Monte sfiderà l'Old Boys Rensen.