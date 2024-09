Calcio, Serie D. Inizia il campionato! Il Vado riparte dal Chisola, Albenga e Cairese ospitano Sanremese e Borgaro

L'apertura del campionato di Serie D rappresenta una data fondamentale per l'intera stagionedilettantistica. Inizia infatti la corsa per tutti quei che club intenzionati a fare il salto all'interno del mondo professionistico, o quanto meno a garantirsi l'opportunità di confrontarsi con club e società di regioni diverse dalla propria.

Un lungo percorso che ha vissuto il Vado sotto la guida del presidente Franco Tarabotto, ma ora è arrivato il momento di provare davvero a vincerlo questo torneo: il budget stanziato e la rosa allestita sono da vero top team e per gli abituali scherzi del destino che il calcio sa regalare i rossoblu ripartiranno da Vinovo, dove contro il Chisola è arrivata la seconda vittoria consecutiva nei playoff. Una gara da prendere con le molle, come tutte le formazioni guidate da mister Ascoli, ma nello spogliatoio del nuovo tecnico vadese, Silvestro De Lucia, c'è la volontà di partire con un risultato positivo.

Obiettivo che ha l'Albenga contro la Sanremese, nella seconda sfida tutta ponentina dopo il derby di Coppa perso con l'Imperia. L'occasione sarà utile per scoprire ulteriormente la rosa bianconera e i passi avanti che gli ingauni riusciranno a compiere contro i matuziani di Gori, partiti a fari spenti rispetto a Vado e Varese, ma pronti comunque a un'annata di buon profilo.

Completa il quadro savonese la prima della Cairese, pur a capienza ridotta del Brin contro il Borgaro. Una sfida tutta tra neopromosse che non potrà essere però vissuta a livello ambientale al 100%. La squadra di Boschetto ha nel mirino però i tre punti per un ritorno in quarta serie, atteso da più di trent'anni, da festeggiare nella maniera dovuta.

Il programma: