Calcio, Coppa Liguria. E' l'ora del Savona, alle 20:45 l'esordio con l'Old Boys Rensen

Dopo l'allerta arancione di domenica scorsa che ha costretto ai box il Savona e l'Old Boys Rensen, è finalmente tutto pronto all'Olmo Ferro per il varo della nuova annata sportiva degli Striscioni.

Dopo l'arrivo in panchina di mister Fabrizio Monte e la conseguente ristrutturazione dell'organico da parte del direttore Barone sarà tempo dei primi riscontri, seppur è evidente che le attenzioni principali dei biancoblu siano del tutto fissate al campionato e al salto in Promozione.

Iniziare al meglio il percorso sarà però basilare, motivo per cui si respira non poca attesa per la prima gara in calendario ontro il team arenzanese. Il match inizierà alle 20:45 e sarà diretto da Dinapoli della sezione di Savona.

Nel frattempo il CR Liguria ha confermato gli altri due recuperi in tabellone relativi alla prima giornata: Cengio - Altarese e Speranza - Dego slittano a domenica 15 settembre alle ore 18:00.