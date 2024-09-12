Calcio, Giudice Sportivo. Le sanzioni dopo le gare domenicali di Coppa Italia di Eccellenza

GARE COPPA ITALIA
GARE DEL 8/ 9/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
IAMMONIZIONE DIFFIDA
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DONARINI ATTILIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
TRAVERSO DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
YMERI ARTURO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
SALVINI MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CARIOLANO RIBEIRO VALDEMIR (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
LIPANI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
RAGHER MICHELE A. (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
SCIMONE MATTEO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CASTIGLIONE TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)
FAEDO STEFANO (PIETRA LIGURE 1956)
INSOLITO ANTONIO GABRIEL (PIETRA LIGURE 1956)
AMPESE VINCENZI JOAO PEDRO (SERRA RICCO 1971)
BENINATI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)