Calciomercato. Conferma per Federico Gorlero, l'ex Alassio FC resta all'Imperiese

L'Imperiese Calcio è pronta a scendere in campo per la stagione 2024/2025, con la nuova avventura in Prima Categoria. Dopo settimane di preparazione e attesa, è arrivato il tanto atteso semaforo verde: la squadra inizia il suo percorso, con la prima sfida in programma per questa domenica alle ore 15 contro l’Ospedaletti. Una sfida importante, che segnerà l'inizio di una nuova avventura per la squadra di mister Andrea Sandri.

Una delle ultima notizie più rilevanti riguarda la conferma in verdazzurro di Federico Gorlero, centrocampista di esperienza e qualità, che ha scelto di continuare a vestire la maglia dell'Imperiese anche per questa stagione. Gorlero, che si era già unito alla squadra lo scorso anno, si è rivelato un elemento chiave per il centrocampo, e il suo apporto sarà fondamentale anche in questa nuova sfida.

“Avere Federico con noi è un'arma in più. È un piacere ricominciare e siamo carichi, stiamo lavorando sodo. I nuovi acquisti stanno spingendo molto e, anche se abbiamo qualche infortunato, non ci piangiamo addosso," commenta il mister Andrea Sandri.

Le prime due partite, contro l’Ospedaletti e il Camporosso, rappresentano dei test importanti: "Ci aspettano due grandi squadre. Saranno due bei test nella categoria superiore. Sul nostro campo è sempre difficile fare pronostici, ma siamo pronti," chiosa il tecnico.

Il primo appuntamento è quindi fissato per questa domenica alle 15, al Campo Salvo (ex Riviera dei Fiori), dove l'Imperiese Calcio affronterà, appunto, l'Ospedaletti. La seconda sfida, in trasferta contro il Camporosso, si disputerà invece la settimana successiva, probabilmente alle ore 20, anche se l'orario potrebbe subire variazioni.

Con l'inizio della nuova stagione, l'Imperiese Calcio fa appello ai suoi tifosi e al pubblico, invitandoli a sostenere la squadra nei due appuntamenti in questo nuovo esordio di campionato.