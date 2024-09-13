Giudice Sportivo, Coppa Liguria di Prima Categoria: disposti due recuperi, la Baia perde Maxena per due turni

GARE COPPA LIGURIA GARE DEL 15/ 9/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 15/ 9/2024
CENGIO - ALTARESE Il G.S.
Dispone: • la ripetizione della stessa secondo le disposizioni che verranno impartite dal Comitato Regionale.
gara del 15/ 9/2024
COLLI 2024 - SANTERENZINA il G.S.
Dispone: • la ripetizione della stessa secondo le disposizioni che verranno impartite dal Comitato Regionale.
GARE DEL 7/ 9/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI I AMMONIZIONE DIFFIDA
TORRE ROBERTO (BORGORATTI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BELLOTTO LORENZO (SPOTORNESE CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI I AMMONIZIONE DIFFIDA
AUGIMERI MATTEO (APPARIZIONE FC)
CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)
COSTA CESARE (BARGAGLI SAN SIRO)
RIOTTI DANIEL LEON (BARGAGLI SAN SIRO)
MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)
PISANO GABRIELE (BOLZANETESE VIRTUS)
NAPOLI MATTIA (BORGORATTI)
AMALFITANO MATTIA (BRUGNATO 1955)
LUFRANO GIANLUCA (BRUGNATO 1955)
MANGINI LORENZO (CASARZA LIGURE)
DE MATTEI TOMAS (COGORNESE)
FURIO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
OGLIARI ALESSANDRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PISCHE MATTIA (OLIMPIC 1971)
CAGNO CHRISTIAN (PEGLI LIDO FBC)
DELLEPIANE LORENZO (PEGLI LIDO FBC)
GIBERTONI ALESSIO (PEGLI LIDO FBC)
LAROSA PAOLO (PEGLI LIDO FBC)
OTTONELLI LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)
BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)
GIUSTO LORIS (QUILIANO&VALLEGGIA)
MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)
PERAGALLO PIETRO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)
EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)
SAVIO GIOVANNI (SAVIGNONE)
SCARRONE ALESSANDRO (SAVIGNONE)
BUFFO DANIEL (SPOTORNESE CALCIO)
CHESSA PIETRO (SPOTORNESE CALCIO)
LA PIANA ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)
DI FRANCO CRISTIAN (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)
GARE DEL 8/ 9/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
MAXENA FRANCESCO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
GUGLIELMI MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MORABITO LUCA (ANDORA 1966)
PERRIER SIMONE (ANDORA 1966)
POLLIO TIZIANO (ANDORA 1966)
GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)
SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)
MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)
SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)
LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)
AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)
BAZZOLI LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)
CORDI ANTONIO (OSPEDALETTI CALCIO)
MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)
CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)
MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)
PILATI RICCARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
BERTONATI ALBERTO (RICCO LE RONDINI)
DALFORNO MARCO (RICCO LE RONDINI)
KEITA MOUSSA (RICCO LE RONDINI)
MASCARDI CESARE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)
DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
MIGGIANO DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)