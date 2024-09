Calcio, l'Arenzano detta legge all'Olmo-Ferro (1-3) : il Celle Varazze saluta subito la Coppa Italia di Eccellenza

CELLE VARAZZE - ARENZANO 1-3 (20' F. Calcagno - 23' M. Calcagno, 45' Minardi, 72' Rezi)

TRIPLICE FISCHIO! L'ARENZANO SORPRENDE IL CELLE VARAZZE E SI QUALIFICA MERITATAMENTE AI QUARTI DI COPPA ITALIA DI ECCELLENZA. Civette ancora da registrare, la squadra di Corradi festeggia con i gol di M. Calcagno, Minardi e Rezi

90' quattro minuti di recupero

90' scontro fortuito in mezzo al campo dove ha la peggio il direttore di gara, dolorante al ginocchio sinistro

86' finale di gara dove l'Arenzano sembra voler arrotondare ulteriormente il punteggio, per il C&V sta maturando un'eliminazione dalla Coppa forse inaspettata alla vigilia

83' ha ancora gamba Pastorino per ripartire con qualità e velocità tra le maglie di un Celle sempre più disordinato, la squadra di Corradi appare già molto tonica sul piano fisico

81' cartellino anche per Lagorio, fallo tattico su Preti pronto a ripartire

80' un po' di frustazione tra i giocatori di casa, Guida in ritardo su Pastorino rimedia un giallo evitabile

78' Righetti di testa non riesce a pescare l'angolino, Corradi nel frattempo esaurisce i cambi con l'uscita di Bonanno e l'ingresso di Lagorio

77' nel Celle è entrato anche Ventre al posto di Akkari

75' situazione ideale per la squadra di Corradi, che vede sempre più da vicino la qualificazione ai quarti di finale

73' CIVETTE IN DIECI: secondo giallo per Battaglia, che lascia i suoi in inferiorità numerica, piove sul bagnato in casa biancoblu

72' REZI! 3-1 ARENZANO! Era nell'aria la terza rete rossonera, bravo l'attaccante appena subentrato a trafiggere Mitu dopo un'errore in impostazione dei padroni di casa

70' Preti liberato da Battaglia conclude col destro da ottima posizione, solo illusione ottica del gol col pallone che accarezza l'esterno della rete

69' accesi i riflettori all'Olmo-Ferro, Corradi intanto si gioca la carta Pellicciari, fuori Pittaluga

66' tocca a Rezi nell'Arenzano, applausi per Minardi che esce dal campo

63' destro potente che si spegne un metro sopra la traversa: intanto Righetti rileva F. Calcagno, autore del momentaneo 1-0

62' Akkari conquista punizione dal limite subendo fallo da Bonanno, mattonella interessante per Battaglia

60' Baroni per A. Calcagno, Corradi inizia a inserire forze fresche

59' ancora a un passo dal 3-1 la squadra di Corradi, che entra con facilità tra le maglie gialloblu del C&V: Minardi a tu per tu con Mitu alza di un soffio la mira, pallone oltre la traversa

57' IL PALO DI TROCINO: sinistro a giro che si stampa sul montante alla destra di Mitu, ci provano poi Pittaluga e Cicirello senza fortuna, ma è un Arenzano che continua a farsi preferire rispetto alle Civette, calate di tono in maniera piuttosto evidente

56' Cicirello trattiene Akkari, ammonito il numero undici rossonero

54' Preti e Saracco le prime due novità di Valmati, escono Anselmo e Gnecchi

52' Mitu costretto ad uscire di piede dalla propria area per anticipare L. Damonte lanciato in profondità, l'Arenzano sembra aver approcciato con personalità questo secondo tempo, senza arretrare il baricentro nonostante il vantaggio

50' Guida in ritardo su Pittaluga, rischia l'ammonizione il numero cinque biancoblu, ma il cartellino rimane nella tasca del signor Grandi di Novi Ligure

49' Cicirello dai venti metri tenta la soluzione di prima intenzione calciando però alle stelle

46' si ricomincia con il traversone di Akkari che termina sulla parte superiore della traversa, il Celle Varazze vuole immediatamente riequilibrare il punteggio dopo una seconda metà di primo tempo gestita non al meglio

SECONDO TEMPO

E proprio sulla rete della formazione di Corradi termina la prima frazione di gioco: Civette avanti al 20' con F. Calcagno, rimonta arenzanese firmata M. Calcagno-Minardi, a tra poco per il racconto della ripresa

45' LA RIBALTA L'ARENZANO! Gol da attaccante di razza di Minardi, torsione aerea impeccabile sul corner battuto da Pastorino, il pallone accarezza il palo interno e si adagia in fondo al sacco! Vantaggio rossonero proprio al tramonto del primo tempo

43' sviluppa bene a destra il Celle: Gnecchi fa correre Galatolo, cross preciso in area dove svetta Piccardo. Riparte forte l'Arenzano che va alla conclusione con Trocino, Mitu in tuffo riesce a respingere

41' Minardi col destro chiama alla parata Mitu, sicuro il numero uno ex Vadese nel controllare a terra la conclusione del numero nove arenzanese

39' Vallarino decisivo sulla deviazione da pochi passi di A. Damonte, applausi dell'Olmo-Ferro per il numero uno rossonero, che evita la rete del 2-1

37' fase del match piuttosto confusa, diverse imprecisioni da una parte all'altra

31' rischia qualcosa l'Arenzano in fase di impostazione, alza il pressing il Celle Varazze che costringe all'uscita bassa Vallarino

30' L. Damonte apre a sinistra per Pastorino, che punta la porta concludendo in corsa col mancino, il pallone si impenna senza impensierire Mitu

25' è costretto però a lasciare il terreno di gioco l'autore del pari rossonero, al suo posto entra Trocino

23' PAREGGIO IMMEDIATO DELL'ARENZANO! Matteo Calcagno di testa in tuffo rimette tutto in parità, la squadra di Corradi riacciuffa subito i biancoblu

20' F. CALCAGNO! CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Damonte accelera a sinistra e mette in mezzo un pallone invitante per Battaglia, che riesce a resistere nello stretto e ad appoggiare all'indietro per il numero otto classe '05, destro secco di prima intenzione che colpisce la parte inferiore della traversa prima di rimbalzare oltre la linea bianca, il secondo assistente conferma e indica il centro del campo. Civette avanti 1-0

18' punizione tagliata del solito Gnecchi, Guida di testa cerca di saltare più in alto di tutti, ma il direttore di gara ravvisa un fallo in attacco comandando punizione a favore dell'Arenzano

12' Pastorino sgambettato da Gnecchi, Corradi non snatura il suo 3-4-3 con il "Pitu" e L. Damonte larghi a supporto di Minardi

10' restano piuttosto bassi i due esterni del C&V Galatolo e A. Damonte, davanti Anselmo e Battaglia sono i terminali offensivi nell'undici di Valmati

7' zoppica A. Calcagno, il numero quattro arenzanese sembra comunque in grado di poter proseguire la gara

6' Gnecchi subito aggressivo, sfera recuperata al limite e conclusione rasoterra respinta dalla difesa rossonera

1' si parte! Maglia gialla e calzoncini blu per il Celle Varazze, Arenzano in completo bianco

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Mitu, Galatolo, Damonte A., Bottino, Guida, Ravoncoli, Gnecchi, Calcagno, Akkari, Battaglia, Anselmo

A disposizione : Tredici, Garibbo, Canovi, Schirru, Righetti, Bonanni, Saracco, Preti, Ventre

Allenatore : Valmati

ARENZANO: Vallarino, Pittaluga, Calcagno M, Calcagno A., Piccardo, Bonanno, Damonte L., Bruzzone, Minardi, Pastorino, Cicirello

A disposizione: Faggiano, Patera, Baroni, Thellung, Lagorio, Pellicciari, Trocino, Rezi, Fazzi

Allenatore : Corradi

Arbitro: Grandi di Novi Ligure

Assistenti: Di Benedetto di Novi Ligure - Ntakirutimana di Savona