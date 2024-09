Anche dopo il 4-1 con il Molassana è emersa in maniera forte la volontà del Pietra Ligure di proiettarsi verso una stagione da prima della classe.

Anche i nuovi innesti si sono subito adeguati al mood bianoceleste, Tommaso Castiglione compreso.

Il centrocampista ex Albenga è consapevole della concorrenza nel cuore della linea mediana, pronta però a generare uno stimolo positivo sia in partita che in allenamento.