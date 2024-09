Rari Nantes Savona. Pepe e miele per Daniele Polti: "Squadra forte e Angelini è una certezza. Recco? Il teatro è una cosa seria..." (VIDEO)

La pausa estiva non ha appannato la vena tagliente del presidente della Rari Nantes Savona, Daniele Polti.

A margine della presentazione in piazza Pertini, il numero uno biancorosso ha voluto bilanciare bastone e carota.

Parole al miele per la squadra, rinforzata nel corso dell'estate, e per mister Angelini, mentre non sono mancate sottolineature puntute alla città e alla Recco Waterpolo, il club pronto a raccogliere la pesante eredità della Pro Recco.

Polti ha voluto ribadire lo scarso interesse del tessuto imprenditoriale alle sorti del club e il limitato numero di abbonamenti sottoscritti (appena 20 nella passata stagione), mentre ha punzecchiato il sodalizio recchelino, chiamando in causa la metafora del teatro per evidenziare (nonostante le dichiarazioni laconiche estive giunte da levante) l'alta competitività mantenuta dalla squadra del presidente Felugo.