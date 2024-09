Calcio. Tanto equilibrio e pronostici da decifrare, alle 15:00 scatta il campionato di Promozione

Con l’Eccellenza ai box a causa della Uefa Regions Cup, i riflettori saranno ulteriormente puntati sul girone A di Promozione, ai nastri di partenza dopo le abituali novità arrivate con il mercato estivo.

I favori del pronostico per le squadre del nostro comprensorio vanno alla Carcarese di mister Battistel, attesa però da un esordio sulla carta non banale come il derby in casa del Bragno.

Se i biancorossi in Coppa hanno palesato qualche passaggio a vuoto, almeno sotto il profilo dei risultati, chi arriva con una buon’onda è il Legino, chiamato però a confrontarsi contro uno dei team più attesi alla vigilia: il Millesimo di mister Macchia.

Proprio la competitività delle neopromosse ha fatto alzare le antenne per la zona mediobassa della classifica: la Sestrese riaffronterà infatti l’Albissole, con i ceramisti pronti a dimostrare nel corso della settimana il loro valore nella sfida di Coppa.

Ottimi riscontri estivi anche per Ceriale e Finale, con Mambrin e Brignoli desiderosi di sfruttare ulteriormente il momento positivo contro Argentina e Superba.

Scatterà lontano dal Riva la stagione del Pontelungo, una delle più belle sorpresa del scorso campionato: gli ingauni ripartiranno dal campo del San Cipriano.