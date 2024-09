Volley. Il 15° Trofeo Sempre con Noi vola nella capitale, a Carcare trionfa il Volleyrò

Cala il sipario sulla quindicesima edizione del torneo “made in Carcare” curato dallo staff della società biancorossa della Pallavolo Carcare.

Come ogni anno sono 8 le squadre che si alternano nei palazzetti di Cairo Montenotte e su quello principale di Carcare. Due giorni di estenuanti gare che hanno messo alla prova la fisicità delle atlete e la pazienza dei loro allenatori. Ogni gara rappresentava un livello superiore di gioco per poi pareggiarsi nella seconda fase conclusiva del torneo.

Ma procediamo per ordine: la fase di qualificazione vede conquistare le prime due posizioni utili per il passaggio alle semifinali per il girone A di Carcare L’albenga Volley e l’Alba Volley, invece per il girone B il Volleyrò e la Rimont. Nulla da fare per le formazioni del Valtellina, del Milano e delle simpatiche ragazze slovene dell’Ankaran Hrvativi. La formazione dello Cheseaux si è dovuta ritirare dopo la fase di qualificazione.

Domenica 22 quindi si riaccendono gli animi sportivi già dai primi albori delle semifinali dove L’albenga supera le genovesi della Rimont in una gara sostenuta e di carattere; dall’altra sfida tra Il Volleyrò e L’Alba Volley emerge la formazione romana che vanta al suo interno 5 giocatrici della nazionale giovanile.

Giochi fatti per la finale che antepone appunto le romane del Volleyrò con le liguri dell’Albenga volley.

E’ stato un torneo definito di qualità – commenta il presidente biancorosso LORENZO – un torneo ormai dalla formula collaudata e retto da uno staff di collaboratori che si coordinano da team esperto. Le squadre hanno manifestato una grande sportività ed un livello di gioco, sia tecnico che sportivo di elevata caratura. Si sà in tutte le competizioni bisogna stilare una classifica, ma per noi, per quello che le ragazze hanno dimostrato, risultano tutte al primo posto.

Il trofeo VITRUM&GLASS , definito da tutti un’opera d’arte, dopo ben 3 anni, ritorna in Italia in casa delle romane del Volleyrò, il podio d’onore va alle liguri dell’Albenga Volley seguite dalle genovesi della Rimonte e al quarto posto dalle ragazze dell’Alba Volley. A seguire il quinto posto è assegnato alle slovene dell’Ankaran Hrvativi, sesto posto il Milano team Volley al settimo si classifica il Valtellina e conclude lo Chessaux.

Assegnati anche i premi individuali :

MIGLIOR LIBERO - Giorgia MORAGLIO - Volley Albenga

MIGLIOR CENTRALE - Sara MORI - Volleyrò Casal de' Pazzi

MIGLIOR PALLEGGIO - Vanessa HERNANDES - Volleyrò Casal de' Pazzi Roma

MIGLIOR ATTACCO - Aurora MONTEDORO - Volley Albenga

MVP - Brunella FUSCO - Volleyrò Casal de' Pazzi Roma

Sono soddisfatto – conclude la società – dell’esito di questa edizione e che un premio individuale sia andato alla nostra atleta Giorgia MORAGLIO in prestito all’Albenga Volley. L’organizzazione della 16.ma edizione è già indetta e si terrà dal 26 AL 28 SETTEMBRE 2025 in occasione dei 50 anni di attività della pallavolo Carcare.

Il sindaco di Carcare Rodolfo MIRRI chiosa sull’edizione del torneo: Il corollario delle manifestazioni sportive che si organizzano nel nostro Comune rappresentano per noi un valore aggiunto che arricchisce non solo il nostro paese ma tutta la zona. Non posso che esprimere le soddisfazioni per questa edizione dell’internazionale ed ho assistito divertito alle gare ed allo spirito di sportività dimostrato. Siamo sempre al fianco delle società promotrici di questi eventi e ringrazio lo staff della Pallavolo Carcare che dimostra di saper ben gestire eventi sportivi di spicco come questo. Siamo pronti a organizzare i primi gloriosi 50 anni di attività della Pallavolo Carcare.